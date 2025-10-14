Comolake al via la grande conferenza sulla tecnologia
omoLake 2025 – Digital Innovation Forum, dal 14 al 17 ottobre 2025 a Villa Erba di Cernobbio, riunisce i protagonisti internazionali dell’innovazione digitale. Organizzato da Fondazione Innovazione Digitale ETS e Micromegas Comunicazione, con oltre 250 relatori fra plenarie e sessioni specialistiche, con gli interventi di ministri, premi Nobel ed esperto internazionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
