Commissione UE | multa da 119,6 milioni a Gucci

ROMA, 14 OTT – La Commissione europea ha inflitto una multa per 157 milioni complessivi alle note case di moda Gucci, Chloé e Loewe per aver violato le norme Ue sulla concorrenza. La multa più alta per 119,6 milioni riguarda l’italiana Gucci. Secondo l’indagine, le tre maison avrebbero fissato i prezzi di rivendita impedendo ai. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Commissione UE: multa da 119,6 milioni a Gucci

