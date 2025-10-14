Commercianti in ansia per i ritardi del cantiere in piazza Aguselli | Shopping di Natale a rischio urgente un incontro col Comune

Le associazioni di categoria del commercio e dell’artigianato cesenate, Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato e Cna, esprimono “forte preoccupazione per la situazione dei lavori in piazza Aguselli, che, secondo quanto riferito dall’assessore ai Lavori pubblici alla stampa, potrebbero. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

