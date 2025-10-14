Commento al Vangelo di oggi 14 ottobre 2025 | Lc 11,37-41
Meditiamo il Vangelo del 14 ottobre 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. «Stolti! Colui che ha fatto l'esterno non ha forse fatto anche l'interno? Date piuttosto in elemosina quello che c'è dentro, ed ecco, per voi tutto sarà puro» Martedì della XXVIII settimana del tempo ordinario Dal Vangelo secondo.
