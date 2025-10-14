Comincia il Six Kings Slam il torneo di tennis più ricco del mondo | il montepremi e quando gioca Sinner | Orario e dove vederlo
Jannik Sinner torna in campo dopo il ritiro al terzo turno del Masters 1000 di Shanghai. È il momento del Six Kings Slam, il torneo d’esibizione in Arabia Saudita (e quindi non valido ai fini della classifica Atp) che ad oggi è il più ricco al mondo: il montepremi complessivo supera i 13 milioni di dollari. Sinner ha già vinto la prima edizione nel 2024 in finale contro Carlos Alcaraz. Nonostante sia campione in carica e nonostante fosse ancora numero uno al mondo al momento della composizione del tabellone, Sinner non va di diritto in semifinale – come Novak Djokovic e Carlos Alcaraz – ma parte dai quarti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
