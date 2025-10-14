Le sonorità hawaiiane dell’ukulele, le canzoni più belle dell’indie italiano da cantare a squarciagola, il nuovo rap e una rassegna in cui trovarsi a parlare di libri e passione per la lettura, partendo in questo caso da un romanzo intenso e visionario, di cui si potrà discutere insieme all’autore che si collegherà per l’occasione. Ma anche un cantautore rock dai brani diretti e viscerali. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte domani alle 21.30 per dare il via a una nuova stagione dell’ Ukulele Club Brianza, con il palco che due volte al mese si trasformerà in un laboratorio gratuito e aperto a tutti per imparare a suonare e condividere la passione per questo strumento originario delle isole Hawaii ma che ha ormai preso piede anche in Italia, perfino nelle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

"Come una rockstar" al Tambourine. Il cantautore folk Borin sul palco