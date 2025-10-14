Come una rockstar al Tambourine Il cantautore folk Borin sul palco
Le sonorità hawaiiane dell’ukulele, le canzoni più belle dell’indie italiano da cantare a squarciagola, il nuovo rap e una rassegna in cui trovarsi a parlare di libri e passione per la lettura, partendo in questo caso da un romanzo intenso e visionario, di cui si potrà discutere insieme all’autore che si collegherà per l’occasione. Ma anche un cantautore rock dai brani diretti e viscerali. Sono i concerti e le iniziative che animeranno la settimana del Tambourine di Seregno. Il circolo di via Carlo Tenca aprirà le sue porte domani alle 21.30 per dare il via a una nuova stagione dell’ Ukulele Club Brianza, con il palco che due volte al mese si trasformerà in un laboratorio gratuito e aperto a tutti per imparare a suonare e condividere la passione per questo strumento originario delle isole Hawaii ma che ha ormai preso piede anche in Italia, perfino nelle scuole. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Come una rockstar“ al Tambourine. Il cantautore folk Borin sul palco - Le sonorità hawaiiane dell’ukulele, le canzoni più belle dell’indie italiano da cantare a squarciagola, il nuovo rap e una rassegna in cui trovarsi a parlare di libri e passione per la lettura, parten ... Scrive ilgiorno.it
Al Tambourine si balla. Il folk dei Damatrà scalda. Moltheni farà riflettere - Tante proposte al circolo di Seregno per una settimana all’insegna delle 7 note. Scrive ilgiorno.it
È morto a 81 anni il cantautore folk inglese Bill Fay - Bill Fay, cantautore folk inglese attivo tra gli anni Sessanta e Settanta e a lungo sconosciuto, che venne poi riscoperto decenni dopo ottenendo uno status di culto tra critici, colleghi e nuovi fan, ... Come scrive ilpost.it