“Potrebbe essere la cosa più importante in cui io sia mai stato coinvolto”. La modestia non è mai stata tra le qualità coltivate da Donald Trump e in queste ore il presidente Usa non ha certo intenzione di cambiare registro. L’ intesa tra Israele e Hamas rappresenta in effetti il più significativo successo diplomatico della sua carriera, un evento dall’impatto mediatico persino maggiore rispetto agli Accordi di Abramo del 2020. È vero che sul futuro si addensano possibili nubi e che il trionfo di oggi potrebbe trasformarsi in una caduta domani. Ma è comunque indubbio che ciò che avviene in Medio Oriente è per Trump un trionfo, che lo rafforza politicamente e gli dà la possibilità di lanciare quello che lui stesso definisce un messaggio “di pace e amore per l’eternità” (nel momento, peraltro, in cui è pronto a mandare i soldati nelle città americane). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Come un immobiliarista in diplomazia: così il metodo Trump su Gaza ha funzionato”: il presidente Usa fa il pieno anche nel dibattito americano