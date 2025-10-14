COME STA DAVVERO SGARBI? SABRINA COLLE SCRIVE AD ALBERTO MATANO ECCO IL TESTO
Nelle ultime ore Alberto Matano e la redazione di "Vita in Diretta" hanno ricevuto una lunga lettera da Sabrina Colle, compagna del critico Vittorio Sgarbi. "Caro Alberto, ti ho inviato una riflessione approfondita di tutto quello che sto vivendo, la stessa che ho inviata anche ai tuoi colleghi. A te, alla tua redazione e ai tuoi ospiti, devo molto di più per la correttezza e l'intelligenza di come hai affrontato un racconto complesso senza protagonismi ma usando la ragione e non la spettacolarizzazione. Grazie per avermi aiutato a sopportare cose intollerabili nella tua ferma convinzione che Vittorio possa vivere una vita interminabile come quella di un patriarca.
