Come si vive a Santa Palomba l'unico quartiere di Roma senza presidi culturali dove sarà costruito il termovalorizzatore

A gennaio 2026 partiranno i lavori del termovalorizzatore di Roma, ma i comitati di Santa Palomba non si arrendono. “Area già satura e senza tutele”, denunciano. Intanto il quartiere resta senza cultura, trasporti e prospettive. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Altre letture consigliate

Contributi per le attività commerciali nella Toscana diffusa Buone notizie per chi vive e lavora a Santa Fiora! Il nostro comune rientra tra quelli dove è possibile accedere ai nuovi contributi regionali a fondo perduto per sostenere il commercio locale. Bando per - facebook.com Vai su Facebook

Inceneritore Roma: tra nuove indagini, autorizzazioni e Valutazione di impatto ambientale - La Corte dei Conti indaga sulle nomine dei dirigenti per l’inceneritore di Santa Palomba. Scrive ecodallecitta.it

Termovalorizzatore a Santa Palomba, cittadini in piazza a Pomezia contro "l'inceneritore di Roma" - Centinaia di cittadini sono scesi in piazza per dire “no” all’impianto che dovrebbe sorgere a Santa Palomba e che sarà attivato, secondo le ... Riporta romatoday.it

Termovalorizzatore di Santa Palomba, Acea presenta l'offerta - E' ufficiale: Acea Ambiente, società controllata di Acea Spa, ha presentato nei tempi previsti la propria offerta al bando di gara di Roma Capitale per l'affidamento della concessione del ... Scrive rainews.it