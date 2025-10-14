Come si vive a Santa Palomba l'unico quartiere di Roma senza presidi culturali dove sarà costruito il termovalorizzatore

A gennaio 2026 partiranno i lavori del termovalorizzatore di Roma, ma i comitati di Santa Palomba non si arrendono. "Area già satura e senza tutele", denunciano. Intanto il quartiere resta senza cultura, trasporti e prospettive.

