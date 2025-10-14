Quando arrivano le prime giornate, la casa torna a essere il nostro rifugio dopo il tempo trascorso all’aria fresca e il profumo pungente di pioggia. Ma non sempre serve accendere subito i termosifoni: possiamo sfruttare un piccolo trucco per riscaldare i nostri ambienti senza esagerare con i costi in bolletta. Sempre più persone scelgono di usare il climatizzatore anche in autunno (o più in generale durante le mezze stagioni, quando il freddo non è ancora eccessivo), sfruttando la funzione a pompa di calore. È una soluzione pratica, immediata, perfetta per quelle giornate in cui si cerca solo un po’ di tepore senza però far partire l’intero impianto. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Come riscaldare casa col climatizzatore e quanto conviene