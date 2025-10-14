Come riconoscere le allergie autunnali l'esperta | Vengono confuse col comune raffreddore
Le allergie non sono solo primaverili: c'è un picco anche in autunno, a ottobre-novembre. Fanpage.it ha chiesto a un'esperta come comportarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Come riconoscere le allergie autunnali, l’esperta: “Vengono confuse col comune raffreddore” - Con l'arrivo dell'autunno si cominciano a diffondere quei malanni tipici di stagione che tengono tutti a letto. Segnala fanpage.it
Allergie autunnali: sintomi, cause e rimedi per affrontare la stagione senza disagi - Tuttavia tra le principali risposte del sistema immunitario vi è l'irritazione del naso, degli occhi, della ... Si legge su elle.com
Le allergie più comuni in questo periodo - R: Le concentrazioni polliniche autunnali sono generalmente inferiori rispetto ai picchi di graminacee e betulla in primavera. Come scrive veb.it