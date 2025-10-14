Come ottenere una certificazione MIUR valida | la guida ai corsi riconosciuti
Negli ultimi anni la formazione a distanza ha assunto un ruolo centrale nella crescita professionale di docenti, educatori e di chiunque desideri aggiornare le proprie competenze. Tra le soluzioni più richieste ci sono i corsi online con certificazione riconosciuta dal MIUR, ora MIM (Ministero dell’Istruzione e del Merito), che permettono non solo di acquisire nuove conoscenze ma anche di ottenere un titolo spendibile in graduatorie, concorsi e percorsi di carriera. Comprendere come funzionano queste certificazioni, quali requisiti devono avere i corsi e come iscriversi è fondamentale per evitare errori e scegliere percorsi realmente validi. 🔗 Leggi su Tpi.it
