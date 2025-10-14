Come la Provincia intende ridurre gli incidenti stradali
Educazione stradale, lezioni ed eventi dedicati a giovani e adulti, attività di formazione e maggiori controlli sul territorio. Sono queste sono alcune delle azioni che la Provincia di Monza e della Brianza metterà in campo grazie al bando UPI “Mobilità Sicura”, un progetto finanziato con il. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
