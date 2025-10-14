Come ha fatto il Sole a ingannare gli uccelli durante l’eclissi del 2024? La risposta è incredibile

L’ eclissi solare totale dell’8 aprile 2024, che ha attraversato il Nord America da Mazatlán in Messico fino a St. Johns in Terranova, Canada, non è stata solo uno spettacolo per gli esseri umani. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Science rivela che questo evento astronomico ha temporaneamente resettato gli orologi biologici di almeno 29 specie di uccelli selvatici, spingendoli a comportarsi come se fosse iniziato un nuovo giorno. Durante quei pochi minuti di oscurità totale in pieno giorno, quando la Luna si è interposta tra la Terra e il Sole, gli uccelli hanno mostrato reazioni sorprendenti. 🔗 Leggi su Cultweb.it

