Nel dibattito sempre più acceso sull’impatto delle nuove tecnologie nella vita dei più giovani, emergono storie che spingono a interrogarsi sui limiti e sulle responsabilità legate all’uso dell’intelligenza artificiale. Strumenti digitali nati per migliorare la vita quotidiana, informare o assistere nello studio, possono infatti trasformarsi in mezzi di rischio quando utilizzati senza consapevolezza. E quando protagonisti di certi episodi sono adolescenti, il confine tra curiosità, provocazione e pericolo diventa particolarmente sottile. Negli ultimi anni, la diffusione delle piattaforme di intelligenza artificiale ha aperto nuove possibilità ma anche nuovi interrogativi etici. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Come farlo in classe”: 13enne chiede aiuto a Chatgpt per mettere in atto l’orrore. Cos’è successo dopo, atroce