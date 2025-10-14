Tredicenne arrestato a scuola. L’impatto dei nuovi strumenti tecnologici sulle persone e in particolare sugli adolescenti è un tema di grande attualità. Recentemente in Italia il ministero dell’Istruzione ha introdotto il divieto di utilizzo degli smartphone in classe nelle scuole secondarie di secondo grado. In questo contesto arriva una notizia choc. A DeLand (Florida) un tredicenne è stato arrestato dopo aver digitato su ChatGPT, durante la lezione, la frase: “How to kill my friend in the middle of class”, cioè “ Come uccidere il mio compagno durante la lezione “. L’allarme è partito da Gaggle, il software che monitora i dispositivi scolastici e segnala contenuti potenzialmente pericolosi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it