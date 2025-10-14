Come fa Michelle Hunziker ad avere 48 anni e un fisico da sogno?
Michelle Hunziker parla di amore, traumi superati e il suo stile di vita che unisce scienza e benessere mentale. Ecco cosa ha rivelato. Qual è il vero segreto di Michelle Hunziker? Dietro il sorriso sempre acceso, si nasconde una donna che ha imparato a rinascere. A 48 anni, appare con l’energia e il fisico di una ventenne. Ma non è magia, è trasformazione. Oggi è legata sentimentalmente a Nino Tronchetti Provera, ma alle spalle ha due matrimoni importanti: Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi. Nonostante non ne parli direttamente, il passato con loro ha lasciato un segno indelebile. Michelle crede che gli amori siano specchi, riflessi di un momento preciso della vita. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv
