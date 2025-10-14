Come dobbiamo interpretare il risultato delle elezioni regionali in Toscana
“Nel caso te lo fossi perso” è il Podcast di Fanpage.it che ogni giorno alle 18.00 fa il punto sulla notizia più importante del momento, per farti restare sempre aggiornato. Oggi parliamo delle elezioni regionali in Toscana, provando ad analizzare il voto e quello che ci può dire a livello politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it
