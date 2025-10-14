Come difendersi da truffe e raggiri l' incontro a Borgonovo

Il 14 ottobre al Centro Ricreativo Pensionati di Borgonovo si è svolto l’incontro pubblico promosso da Adiconsum Parma Piacenza, in collaborazione con la confederazione Cisl Parma Piacenza, Fnp (la categoria sindacale dei pensionati) e Anteas (onlus per il volontariato), dedicato alla prevenzione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

