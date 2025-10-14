Come difendere la democrazia dall’interferenza straniera Il report dell’MI5

Nel linguaggio dell’intelligence britannica, il termine che ritorna con maggiore insistenza nei briefing riservati e nei documenti ufficiali non è spionaggio ma è foreign interference, interferenza straniera. Un concetto che non riguarda solo la sottrazione di segreti di Stato, ma la manipolazione sistematica dei processi democratici attraverso reti di influenza, disinformazione, cyberattacchi e pressioni economiche. L’ultimo documento della National Protective Security Authority (Npsa), diramato in coordinamento con MI5 e Ncsc, fornisce un quadro nitido di come il Regno Unito percepisce oggi questa minaccia: diffusa, persistente e trasversale. 🔗 Leggi su Formiche.net

