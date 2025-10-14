Come ci si abbona a Netflix per vedere Sinner al Six Kings Slam? Costi e pacchetti | come funziona lo streaming

Il Six Kings Slam è il tornei tennistico più ricco della stagione: ai sei partecipanti è stato garantito un gettone di presenza di importo pari a 1,5 milioni di dollari e al vincitore verrà consegnato un assegnato del valore di 6 milioni di dollari. Si tratta di cifre davvero faraoniche, superiore anche a quelle degli Slam (agli US Open non ci si è spinti oltre i 5 milioni per il trionfatore). Jannik Sinner sarà della partita sul cemento di Riad dal 15 al 18 ottobre e proverà a difendere il titolo conquistato lo scorso anno. Il numero 2 del mondo affronterà il greco Stefanos Tsitsipas ai quarti di finale, incrocerà il serbo Novak Djokovic nell’eventuale semifinale e nell’atto conclusivo potrebbe dare vita a un nuovo confronto con lo spagnolo Carlos Alcaraz, che in semifinale se la dovrà vedere contro chi avrà la meglio nella sfida tra lo statunitense Taylor Fritz e il tedesco Alexander Zverev. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Come ci si abbona a Netflix per vedere Sinner al Six Kings Slam? Costi e pacchetti: come funziona lo streaming

