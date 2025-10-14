come attaccare bottoni sugli occhi grazie agli ombretti chanel

A volte, è importante premere il bottone giusto, quando si vuole realizzare un make up di tendenza. Che sia anche sinonimo di stile. Un’opportunità offerta dalla Maison fondata da Gabrielle Chanel, grazie a nuove palette per lo sguardo composte di cialde pigmentate, eleganti e gioiose. Sono gli ultimi ombretti Chanel Les 4 Ombres Boutons, appartenenti alla famiglia dei quattro ombretti rotondi racchiusi in un pack nero laccato, nata nel 1982. Le cialde si vestono di motivi a rilievo che sono un omaggio all’universo di Mademoiselle. Piccoli simboli in miniatura, del tutto simili ai bottoni, tanto amati da Gabrielle. 🔗 Leggi su Amica.it

