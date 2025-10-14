Com’è andato il vertice di Sharm el-Sheikh sulla pace in Medio Oriente
Ieri Sharm el-Sheikh è stata teatro di un momento simbolico di portata storica per le relazioni tra Israele e Palestina. I leader di ventotto Paesi e tre organizzazioni internazionali si sono riuniti per firmare il documento che traccia il futuro della Striscia di Gaza, in quella che secondo l’agenda ufficiale era la cerimonia centrale di vertice durato quasi tutto il giorno. Donald Trump, arrivato in ritardo e ben conscio del tappeto rosso che sarebbe stato srotolato al suo arrivo, è stato il primo a firmare davanti alle telecamere, precedendo il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi e i rappresentanti di Qatar e Turchia. 🔗 Leggi su Linkiesta.it
