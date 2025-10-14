Coltivava marijuana nella propria abitazione arrestata una 40enne | a casa trovati due chili di droga

I carabinieri della compagnia di Catania Fontanarossa hanno colto sul fatto una donna di 40 anni, residente a Belpasso, che coltivava marijuana nella propria abitazione. L’intervento è scaturito da un’indagine condotta dal nucleo operativo, durante la quale erano già emersi dei sospetti sulla. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

