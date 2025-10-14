Colti sul fatto mentre forzano un’auto | nei guai due giovani

Nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, i carabinieri della stazione di Sampierdarena hanno denunciato due giovani - un cittadino spagnolo di 21 anni e un ragazzo cittadino del Nicaragua di 23 anni - per furto aggravato, porto abusivo di oggetti atti a offendere e ingresso e soggiorno illegale nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

