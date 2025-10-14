colpo per il medolla sf ecco dragan trajkovic

Il Medolla San Felice è tornato sul mercato. Vista l’emergenza delle ultime settimane, con le 4 giornate di squalifica rimediate a Monteombraro da Vanga (la società alla fine ha deciso di non fare ricorso per il rosso al difensore nel finale di gara) e Saracino – due delle quali sono state scontate – e l’infortunio di bomber Adusa, uscito dopo appena 6’ nella gara di Arceto col Masone, la società biancoverde seconda in classifica nel girone "B" di Promozione ieri ha definito l’arrivo a centrocampo di un pezzo da novanta: si tratta di Dragan Trajkovic, mezz’ala serba classe ’93 che arriva dall’Atletico Castegnato, in Eccellenza lombarda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

