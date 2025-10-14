Colpo di stato in Madagascar | il parlmento vota per la destituzione del presidente e i militari annunciano la presa del potere
I manifestanti malgasci potrebbero aver ottenuto il risultato che volevano: la caduta del governo del loro presidente in fuga Andry Rajoelina. La decisione della Camera bassa del Parlamento del Madasgar per la destituzione del presidente, è arrivata solo qualche ora dopo che questi aveva emesso un decreto per lo scioglimento immediato dell’Assemblea Nazionale, come testimonia la copia pubblicata sulla pagina Facebook della presidenza. Rajoelina era fuggito domenica 12 ottobre, dopo che l’esercito del Paese si era unito alle proteste antigovernative dei giovani che chiedeva le sue dimissioni. Le manifestazioni sono esplose per i tagli alla fornitura di elettricità e acqua, ma si sono presto trasformate in un movimento antigovernativo contro la corruzione dilagante nella nazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
