Colpo di stato in Madagascar cosa sta succedendo e perché l'esercito ha cacciato il presidente

Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha denunciato un tentativo di colpo di Stato dopo che i militari hanno annunciato di aver preso il potere a seguito di settimane di violente proteste che chiedevano le sue dimissioni. Il capo di Stato ha lasciato il Paese per ragioni di sicurezza e ora si troverebbe a Dubai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

BARI - Dopo il primo colpo immortalato dalle telecamere, l’uomo era stato invitato a restituire la refurtiva. Ma invece di presentarsi per pagare, ha cercato di rubare ancora. I titolari avevano aperto l’attività solo da una settimana - facebook.com Vai su Facebook

Colpo di stato in Madagascar, cosa sta succedendo e perché l’esercito ha cacciato il presidente - Il presidente del Madagascar Andry Rajoelina ha denunciato un tentativo di colpo di Stato dopo che i militari hanno annunciato di aver preso il potere ... Scrive fanpage.it

Il tentato colpo di stato in Madagascar: l’élite militare si rivolta contro il presidente che aveva portato al potere - Il Madagascar vive in questi giorni la crisi politica più grave dall’elezione contestata di Andry Rajoelina nel novembre 2023. Come scrive difesaonline.it

Il presidente del Madagascar è fuggito dal Paese dopo il tentativo di colpo di Stato militare - Andry Rajoelina ha detto di temere per la sua vita, dopo che l'unità militare Capsat si è aggiunta alle proteste contro il suo governo che durano ormai da settimane. msn.com scrive