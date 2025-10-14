Coloriamo i luoghi della salute e del cervello | al via il progetto al Dipartimento di Salute Mentale di Salerno
Si è tenuta questa mattina, presso il Dipartimento di Salute Mentale di Salerno, in via Martin Luther King, l’inaugurazione del progetto “Coloriamo i luoghi della salute e del cervello”, dedicato alle persone, nella consapevolezza che i luoghi sono parte del loro percorso di cura. Il progetto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
