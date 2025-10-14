Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio indirizzato alle famiglie che, in questi mesi, stanno presentando la domanda di rinnovo dell’ Assegno di inclusione (Adi) 2025, con particolare riferimento al percorso e ai colloqui da tenere con i servizi sociali e i Centri per l’impiego (Cpi). I chiarimenti si sono resi necessari per le difficoltà sperimentate dalle famiglie nell’orientarsi tra i vari adempimenti burocratici, ma anche per dare attuazione alle misure di semplificazione intervenute nel frattempo. Interessati ai percorsi sono le famiglie che hanno percepito, nel 2025, la diciottesima mensilità dell’Assegno di inclusione e che, pertanto, devono presentare la domanda di rinnovo della misura per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Colloqui per rinnovo Assegno inclusione 2025: nuove indicazioni Inps