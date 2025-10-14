Colloqui per rinnovo Assegno inclusione 2025 | nuove indicazioni Inps

Lettera43.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nelle ultime ore, l’Inps ha pubblicato un nuovo messaggio indirizzato alle famiglie che, in questi mesi, stanno presentando la domanda di rinnovo dell’ Assegno di inclusione (Adi) 2025, con particolare riferimento al percorso e ai colloqui da tenere con i servizi sociali e i Centri per l’impiego (Cpi). I chiarimenti si sono resi necessari per le difficoltà sperimentate dalle famiglie nell’orientarsi tra i vari adempimenti burocratici, ma anche per dare attuazione alle misure di semplificazione intervenute nel frattempo. Interessati ai percorsi sono le famiglie che hanno percepito, nel 2025, la diciottesima mensilità dell’Assegno di inclusione e che, pertanto, devono presentare la domanda di rinnovo della misura per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

colloqui per rinnovo assegno inclusione 2025 nuove indicazioni inps

© Lettera43.it - Colloqui per rinnovo Assegno inclusione 2025: nuove indicazioni Inps

Contenuti che potrebbero interessarti

colloqui rinnovo assegno inclusioneColloqui per rinnovo Assegno inclusione 2025: nuove indicazioni Inps - Colloqui con servizi sociali e Centri pubblico per l'impiego per il rinnovo dell'Assegno di inclusione 2025: nuove indicazioni Inps ... Riporta lettera43.it

colloqui rinnovo assegno inclusioneAssegno di inclusione, Dopo il rinnovo serve un nuovo patto di attivazione - L’Inps fornisce nuove indicazioni operative per la presentazione delle domande di rinnovo dell’Assegno di Inclusione (ADI), la misura di sostegno economico e di inclusione sociale destinata ai nuclei ... msn.com scrive

Assegno di inclusione, il rinnovo è più semplice: colloqui online o a domicilio, ecco cosa cambia - Chiedere il rinnovo dell'Assegno di inclusione, la prestazione che ha sostituito il reddito di cittadinanza, adesso è più semplice. Riporta ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Colloqui Rinnovo Assegno Inclusione