Colletta alimentare trovata tra i rifiuti
Una scoperta amara quella fatta questa mattina da una residente nella zona di via Veneto. Recandosi a gettare la spazzatura, la donna ha notato che i bidoni erano tutti stracolmi di aiuti alimentari, non scaduti e buttati via. La donna ha immediatamente avvisato la Polizia Locale, che è intervenuta avviando le indagini. Esattamente sono stati rinvenuti sei cartoni di generi alimentari destinati a famiglie e persone in difficoltà. Gli alimenti, seppur in buone condizioni e ancora entro i termini di scadenza, non potranno essere redistribuiti per ragioni igienico-sanitarie. Solo una piccola parte dei prodotti è stata recuperata e donata a un canile locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
