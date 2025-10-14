Colletta alimentare trovata tra i rifiuti

Lanazione.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una scoperta amara quella fatta questa mattina da una residente nella zona di via Veneto. Recandosi a gettare la spazzatura, la donna ha notato che i bidoni erano tutti stracolmi di aiuti alimentari, non scaduti e buttati via. La donna ha immediatamente avvisato la Polizia Locale, che è intervenuta avviando le indagini. Esattamente sono stati rinvenuti sei cartoni di generi alimentari destinati a famiglie e persone in difficoltà. Gli alimenti, seppur in buone condizioni e ancora entro i termini di scadenza, non potranno essere redistribuiti per ragioni igienico-sanitarie. Solo una piccola parte dei prodotti è stata recuperata e donata a un canile locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

colletta alimentare trovata tra i rifiuti

© Lanazione.it - Colletta alimentare trovata tra i rifiuti

News recenti che potrebbero piacerti

colletta alimentare trovata rifiutiColletta alimentare trovata tra i rifiuti - Recandosi a gettare la spazzatura, la donna ha notato che i bidoni erano tutti stracolmi di aiuti alimentari, ... lanazione.it scrive

colletta alimentare trovata rifiutiChianciano Terme, rinvenuti tra i rifiuti cartoni con generi alimentari per colletta alimentare - In seguito alla segnalazione di una cittadina di Chianciano Terme alla Polizia locale, sono stati rinvenuti, in un’area isolata della città in prossimità di un’isola ecologica, sei cartoni di generi a ... Segnala radiosienatv.it

Una colletta alimentare per i poveri - Giornata della colletta alimentare, ovvero un invito a un gesto concreto di solidarietà verso i più bisognosi. Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Colletta Alimentare Trovata Rifiuti