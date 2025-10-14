Creatività, manualità e passione. Sono queste le innate qualità alla base di collane, diademi, spille e tanti altri monili di Alta Bigiotteria realizzati da Giuseppe Buraschi e in questi giorni esposti alla Galleria civica “Alda Costa” di Copparo. Queste vere e proprie opere di artigianato, fantasiose o ispirate a storici gioielli, hanno catturato lo sguardo e gli scatti fotografici del nutrito pubblico che ha partecipato, nel pomeriggio di venerdì scorso, all’inaugurazione della mostra. Al taglio del nastro erano presenti il vicesindaco Bruna Cirelli, affiancata dall’assessore alla Cultura Francesca Buraschi, dal presidente del Lions Club di Copparo Marcello Chiozzi, dalla componente del direttivo di Pro Loco Copparo Cristina Barboni e dalla famiglia dello stimato medico e artista che ha voluto condividere il frutto del proprio estro con la comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Collane, diademi e spille in mostra. Buraschi espone le sue creazioni