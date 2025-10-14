Collagene l’arte si prende la scena Sperimentazioni di stili e linguaggi

Al suo significato, Dispositivo Arti Sperimentali, il Das fa davvero fede, essendo diventato negli ultimi cinque anni, per la città, un connettore di esperienze seminali, parte di quel mondo giovane e di ricerca che magari sfugge alle frange più canoniche e storicizzate della città. In via del Porto 112 nello splendido spazio da 350 persone, gli eventi si alternano, si intercettano e dal 17 ottobre ritorna Collagene, rassegna multidisciplinare che compie un lustro e che lancia per il momento quattro serate tra performance, installazioni, musica, video e teatro, ospitando i primi progetti selezionati tramite call pubblica (che hanno potuto godere di un periodo di residenza) e ideati da quel popolo artistico che gravita nell’orbita dell’Accademia di Belle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

