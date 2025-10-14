Al suo significato, Dispositivo Arti Sperimentali, il Das fa davvero fede, essendo diventato negli ultimi cinque anni, per la città, un connettore di esperienze seminali, parte di quel mondo giovane e di ricerca che magari sfugge alle frange più canoniche e storicizzate della città. In via del Porto 112 nello splendido spazio da 350 persone, gli eventi si alternano, si intercettano e dal 17 ottobre ritorna Collagene, rassegna multidisciplinare che compie un lustro e che lancia per il momento quattro serate tra performance, installazioni, musica, video e teatro, ospitando i primi progetti selezionati tramite call pubblica (che hanno potuto godere di un periodo di residenza) e ideati da quel popolo artistico che gravita nell’orbita dell’Accademia di Belle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Collagene, l’arte si prende la scena. Sperimentazioni di stili e linguaggi