Col Napoli era fatta poi bloccò tutto | la confessione dell’ex Atalanta

Spunta un incredibile retroscena di mercato che riguarda il Napoli e un ex Atalanta. Josip Ilicic ha infatti svelato, nel corso di un’intervista a “ La Gazzetta dello Sport “, di essere stato ad un passo dal club azzurro ai tempi di Carlo Ancelotti, ma poi l’affare si bloccò improvvisamente a causa del dietrofronti della dirigenza bergamasca. Ilicic e il mancato trasferimento al Napoli. Il trequartista sloveno, oggi tornato in Sloevnia, ha ricordato quel momento con parole chiare, senza rimpianti ma con un pizzico di nostalgia per un’occasione sfumata. “ Col Napoli era fatta, parlai con Ancelotti, poi Percassi bloccò tutto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - “Col Napoli era fatta, poi bloccò tutto”: la confessione dell’ex Atalanta

