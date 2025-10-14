Coesione Ue le Regioni in rivolta | nel mirino i dossier di Fitto

Le Regioni europee in rivolta contro la Commissione guidata da Ursula von der Leyen. E contro il titolare del dossier sulla coesione, ovvero il vicepresidente dell’esecutivo comunitario, Raffaele Fitto. A essere contestata è quella che non è considerata solo una scelta politica, ma una strategia su come sarà l’Ue del futuro. Tema del contendere è il prossimo bilancio a lungo termine 2028-2034: la proposta della Commissione infrange il “legame diretto tra l’Ue e le sue regioni”, secondo i governatori e i sindacati che sono riuniti per la Settimana europea delle regioni e delle città. Coesione, Regione in rivolta in Ue contro Fitto e la Commissione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Coesione Ue, le Regioni in rivolta: nel mirino i dossier di Fitto

