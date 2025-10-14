Cocchini CESVI ‘A Gaza 640 mila persone in insicurezza alimentare catastrofica

“A Gaza c’è una situazione di carestia drammatica causata da precise scelte politiche: 640 mila persone vivono in condizioni di insicurezza alimentare catastrofica. Si tratta di circa una persona su tre, di cui 320mila sono bambini. Una condizione generata dall’uomo”. A dirlo Giulio Cocchini, emergency programme coordinator oPt, in occasione della presentazione dell’edizione 2025 dell’Indice . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

