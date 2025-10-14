Cocaina e crack consegnati a casa | smantellata rete di spaccio nel Sannio

Comunicato Stampa Tre arresti dopo mesi di indagini: la vendita avveniva attraverso messaggi e appuntamenti a domicilio Nella giornata odierna la Polizia di Stato di Benevento ha dato esecuzione a un'ordinanza, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale.

