Cocaina a Roma regno della ‘ndrangheta e dei clan albanesi | 400mila consumatori ogni giorno

Lidentita.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 2023 aumentati del 52% gli accessi ai servizi sanitari per i disturbi legati all'uso della droga nella Capitale L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

cocaina a roma regno della 8216ndrangheta e dei clan albanesi 400mila consumatori ogni giorno

© Lidentita.it - Cocaina a Roma, regno della ‘ndrangheta e dei clan albanesi: 400mila consumatori ogni giorno

Contenuti che potrebbero interessarti

Cocaina e "delivery crack": arrestate due ragazze a Roma. Trasportavano dosi di cocaina e soldi in contanti - Prosegue in maniera incessante il lavoro su Roma per contrastare e arginare il consumo e spaccio di droga. Riporta ilmessaggero.it

Roma, spaccio di cocaina in Curva Sud: in manette ultras del Gruppo Quadraro - La Polizia di Stato ha eseguito una misura cautelare, su ordine della Procura di Roma, a carico di due persone, membri del gruppo ultras giallorosso noto come 'Gruppo Quadraro', accusati di gestire ... Come scrive leggo.it

Cocaina, alcol e gioco d'azzardo: dipendenze in aumento a Roma e nel Lazio. Tutti i dati - A Roma e nel Lazio aumentano le persone in carico ai servizi pubblici per uso di sostanze illecite, alcol e gioco d’azzardo. Riporta romatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Cocaina Roma Regno 8216ndrangheta