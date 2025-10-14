CMF Phone 1 crolla a 125,99€ | coupon per lo smartphone più originale della fascia economica

CMF Phone 1 a prezzo shock su AliExpress: smartphone unico con design modulare, display AMOLED 120Hz e MediaTek Dimensity 7300 a soli 125€ invece di 219€. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - CMF Phone 1 crolla a 125,99€: coupon per lo smartphone più originale della fascia economica

