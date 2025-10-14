CMcom – L’Italia si gioca tutto contro Israele | le formazioni le parole di Gattuso e le possibili avversarie ai playoff
2025-10-13 21:20:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: L’Italia di Gennaro Gattuso si gioca tutto o quasi contro Israele. In palio, oltre alla remotissima possibilità di qualificarsi direttamente ai Mondiali c’è anche la certezza aritmetica di essere definitivamente almeno ai playoff. Tutto in una notte. E chi l’avrebbe detto al momento del sorteggio iniziale che la gara di ritorno contro Israele sarebbe stata per l’Italia la partita più importante dell’intero girone di qualificazione al prossimo Mondiale che si disputerà nell’estate 2026 fra Stati Uniti, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
