Clima ed eventi estremi | anche le imprese a rischio Puglia in ?fascia rossa?
Inondazioni, frane, precipitazioni intense e alluvioni, trombe d?aria, ma anche ondate di calore e siccità: i fenomeni atmosferici estremi, in costante aumento, mettono a. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
La Lombardia si conferma il motore economico d’Italia, ma questa posizione di forza convive sempre più con una fragilità crescente: quella legata alla crisi climatica. La regione sta infatti affrontando una crescita esponenziale di eventi meteorologici estremi ch Vai su Facebook
Caldo fuori stagione ed eventi meteo estremi, due facce della stessa medaglia con cui sempre più spesso ci troviamo a fare i conti #meteoitalia - X Vai su X
Clima, Bnef: danni record da 1.400 miliardi nel 2024 - I costi globali legati agli eventi climatici estremi sono quasi decuplicati dal 2000. Secondo repubblica.it
Clima, Lombardia flagellata dagli eventi estremi: già 30 nel 2025. Preoccupa anche la continuità produttiva - La Lombardia è la regione più colpita al Nord dagli eventi meteo estremi. Scrive affaritaliani.it
Lombardia epicentro della crisi climatica, 30 eventi estremi nel 2025: è la regione più colpita d’Italia - Cna: “Servono ristori tempestivi e riassetto idrogeologico, non si può scaricare tutto sulle polizze private” ... Lo riporta ilgiorno.it