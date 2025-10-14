Cliente di un supermercato gambizzato nel parcheggio | shock a Roma
Un colpo di pistola alle gambe. Spari a Roma, in via di Selva Candida, a nord-ovest della capitale. La vittima è un uomo di 44 anni, cliente di un supermercato, gambizzato nel parcheggio esterno del punto vendita Crai, al civico 229. A dare l'allarme, ieri (lunedì 13 ottobre), sono stati proprio. 🔗 Leggi su Today.it
