Clauss Juve ritorno di fiamma per l’esterno del Nizza dopo il tentativo di agosto andato a vuoto! Cosa potrebbe succedere a gennaio
Clauss Juve, il suo nome resta in lista per la fascia destra: è la terza opzione dopo Molina e Norton-Cuffy, ma il suo profilo piace molto. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso. Il calciomercato Juve continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per la fascia destra e, mentre si lavora sulle piste principali, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Jonathan Clauss del Nizza è tutt’altro che tramontato: è lui il “piano C” della dirigenza bianconera, un profilo esperto e affidabile da tenere in caldo. Clauss Juve: un profilo di esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Argomenti simili trattati di recente
Juve, la situazione a gennaio Così, a gennaio, non è detto che i bianconeri rimangano a guardare. Anzi: la Juventus è convinta intanto di dover terminare l’opera estiva, ricominciando dall’esterno destro - gli ultimi tentativi erano stati Clauss e Castagne, del re - facebook.com Vai su Facebook
Mercato Juve, ritorno di fiamma per Clauss: pronto il colpo a gennaio - La Juve è pronta a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di campionato. Come scrive msn.com
Mercato Juventus, ritorno di fiamma per la fascia? Quel nome a lungo accostato in estate potrebbe essere una grande occasione a gennaio: di chi si tratta - Un vecchio nome riproposto per gennaio: tutti gli aggiornamenti In casa Juventus sono già iniziate le manovre per rinforzare la squadra a disposizion ... Riporta juventusnews24.com
Mercato Juve: possibile ritorno di fiamma per Molina a gennaio - I bianconeri stanno valutando diversi profili e tra questi resta viva l'ipotesi legata a Kobbie Mainoo, talentuoso ... Lo riporta it.blastingnews.com