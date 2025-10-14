Clauss Juve, il suo nome resta in lista per la fascia destra: è la terza opzione dopo Molina e Norton-Cuffy, ma il suo profilo piace molto. Un mercato fatto di priorità, ma anche di alternative di lusso. Il calciomercato Juve continua la sua caccia a un rinforzo di qualità per la fascia destra e, mentre si lavora sulle piste principali, non perde di vista le possibili occasioni. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il nome di Jonathan Clauss del Nizza è tutt’altro che tramontato: è lui il “piano C” della dirigenza bianconera, un profilo esperto e affidabile da tenere in caldo. Clauss Juve: un profilo di esperienza. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Clauss Juve, ritorno di fiamma per l’esterno del Nizza dopo il tentativo di agosto andato a vuoto! Cosa potrebbe succedere a gennaio