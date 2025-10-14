Claudio Trenta il consigliere che posta sui social il suo Iban per farsi aiutare a pagare un debito

Quel post pubblicato su Facebook nel 2019 e subito rimosso gli è costato caro e adesso chiede aiuto alla rete. Quei social che sono stati all’origine dei suoi problemi spera che adesso possano aiutarlo a sostenere quella rata mensile di oltre 760 euro che dovrà pagare per i prossimi 5 anni.La. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Approfondisci con queste news

Claudio Trenta paga oltre 40mila euro di risarcimento per un post su Facebook https://ift.tt/ycrMqR5 https://ift.tt/qalFv30 - X Vai su X

Oggi grande festa per i nonni al Centro Sociale. Più di trenta soci che hanno raggiunto la bella età di 80 e 90 anni in questo 2025 hanno ricevuto gli auguri dei tanti presenti ed una pergamena ricordo. Erano presenti tre giovani assessori/e comunali ed il nonn - facebook.com Vai su Facebook

Claudio Trenta costretto a pagare 40mila euro: la scelta che nessuno si aspettava - Claudio Trenta paga 40mila euro per un post diffamatorio su Facebook. Scrive monza-news.it

Claudio Trenta rattoppatore di buche a Barlassina, deve risarcire due ex sindaci diffamati: 32mila euro - Se la vicenda della buca lo ha visto trionfare, raccogliendo solidarietà da tutta Italia e vincendo anche il ricorso dal Giudice di pace per la multa contro il Comune, ben diverso è stato l’esito di ... Scrive ilgiorno.it