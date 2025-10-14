Clancy e la cittadinanza onoraria a Francesca Albanese | Attaccata anche perché donna
"È probabile che l'attacco a Francesca Albanese sia molto più violento anche in quanto donna". È intervenuta, nella polemica sulla cittadinanza onoraria alla relatrice dell’Onu sui territori palestinesi occupati, anche la vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, che è tra le principali promotrici. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
