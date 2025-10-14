Civita Castellana Città europea dello sport | Un esempio per tutto il Lazio

Viterbotoday.it | 14 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Civita Castellana ha ricevuto il titolo di European town of sport 2027, riconoscimento conferito dalla federazione delle capitali e delle città europee dello sport "Aces". Le reazioni politiche e istituzionali non si sono fatte attendere.Rocca: “Simbolo di rinascita attraverso lo sport”Francesco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

civita castellana citt224 europeaCivita Castellana designata European Town of Sport 2027 da ACES Europe - Civita Castellana è stata ufficialmente designata da ACES Europe - Secondo msn.com

civita castellana citt224 europeaCivita Castellana nominata European Town of Sport 2027 - Civita Castellana, in provincia di Viterbo, è stata ufficialmente nominata European Town of Sport 2027. Da ansa.it

civita castellana citt224 europeaCivita Castellana è Town of Sport 2027: l’annuncio ufficiale da Bruxelles - Aces Europe premia il Comune per l’impegno nello sport e l’attenzione ai valori sociali. Come scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Civita Castellana Citt224 Europea