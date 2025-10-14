Civita Castellana Città europea dello sport | Un esempio per tutto il Lazio
Civita Castellana ha ricevuto il titolo di European town of sport 2027, riconoscimento conferito dalla federazione delle capitali e delle città europee dello sport "Aces". Le reazioni politiche e istituzionali non si sono fatte attendere.Rocca: “Simbolo di rinascita attraverso lo sport”Francesco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Civita Castellana (VT) è stata nominata Città Europea dello Sport 2027. Un grande risultato per tutta la Regione, un riconoscimento di Aces Europe (Federazione delle capitali e delle città europee dello Sport) che premia sforzo, programmazione e inclusività. - X Vai su X
Firmato a Civita Castellana l’accordo per il recupero della Via Lauretana nel Lazio. Giovedì 9 ottobre 2025 nella suggestiva cornice della Curia Vescovile di piazza Matteotti a Civita Castellana, Il Commissario Straordinario del Parco di Veio Giorgio Polesi ha s - facebook.com Vai su Facebook
Civita Castellana designata European Town of Sport 2027 da ACES Europe - Civita Castellana è stata ufficialmente designata da ACES Europe - Secondo msn.com
Civita Castellana nominata European Town of Sport 2027 - Civita Castellana, in provincia di Viterbo, è stata ufficialmente nominata European Town of Sport 2027. Da ansa.it
Civita Castellana è Town of Sport 2027: l’annuncio ufficiale da Bruxelles - Aces Europe premia il Comune per l’impegno nello sport e l’attenzione ai valori sociali. Come scrive rainews.it