Civita Castellana Città europea dello sport | Un esempio per tutto il Lazio

Civita Castellana ha ricevuto il titolo di European town of sport 2027, riconoscimento conferito dalla federazione delle capitali e delle città europee dello sport "Aces". Le reazioni politiche e istituzionali non si sono fatte attendere.Rocca: “Simbolo di rinascita attraverso lo sport”Francesco. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it