Civi Design Market | domenica 19 ottobre a Cividale del Friuli

Torna l’appuntamento con la creatività a Cividale del Friuli: domenica 19 ottobre, dalle 10.00 alle 18.30, Corte Tenente Brosadola e Largo Boiani si trasformeranno in un vivace percorso tra arte, design e manualità, grazie al Civi Design Market, la mostra-mercato organizzata dall’associazione di promozione sociale “Noi. dell’arte”, con il patrocinio del Comune di Cividale del Friuli. Giunto alla sua diciassettesima edizione, l’evento accoglie oltre 60 artisti, artigiani e designer provenienti da tutto il Nord Italia, pronti a presentare le proprie creazioni tra moda sostenibile, arte, bijoux, home decor, cosmesi naturale, moda e accessori per bambini, upcycling, lavorazioni del legno, ceramica, textile e paper design. 🔗 Leggi su Udine20.it

