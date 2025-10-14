Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese? Sì no forse Tutti la propongono ma poi ci ripensano…
Ogni giorno ha la sua pena. E ogni giorno ha una proposta di cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, che viene prima avanzata e poi insabbiata. Dopo Napoli e Firenze, che hanno rimandato a data da destinarsi conferimenti e votazioni, la proposta di concessione del prestigioso riconoscimento alla relatrice dell’Onu pare essersi arenata anche al Comune di Milano. A Palazzo Marino il paragone fatto dalla giurista tra cittadini meneghini e napoletani deve aver fatto breccia nei cuori di alcuni, tanto da spingere la maggioranza di centrosinistra a proporre una vera a propria triplete: cittadinanza onoraria alla Albanese, Ambrogino d’oro alla Flotilla e interruzione del gemellaggio tra Milano e Tel Aviv. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
