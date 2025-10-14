Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese la vicesindaca Emily Clancy | L’attaccano perché donna
Bologna, 14 ottobre 2025 - “È probabile che l’attacco a Francesca Albanese sia molto più violento anche in quanto donna”. L’affermazione è della vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, che ha proposto l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per la Palestina, fatta oggetto di molte critiche per alcune affermazioni controverse e dopo l’’incidente’ andato scena a Reggio Emilia per la consegna del Tricolore da parte del sindaco. Roberto Serra Iguana Le ragioni della proposta. “Io credo che il suo lavoro istituzionalmente vada davvero sostenuto. Non la vedo come una voce isolata, ci sono tantissime voci autorevoli che parlano di come ci sia un genocidio in corso in Palestina, ormai è una tesi suffragata da molte voci autorevoli - dichiara la vicesindaca -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Cinisello Balsamo, al tenente Luca Barisonzi la cittadinanza onoraria #NordMilano24 #cinisellobalsamo #cittadinanzaonoraria #tenente #lucabarisonzi #cronaca #breakingnews - X Vai su X
Conferimento della cittadinanza benemerita della Città di Lecce a: S.E. Mons. Michele Seccia, Dott. Accettura, Dott.ssa De Blasi, Aldo Giuffrè, Ennio De Giorgi; conferimento della cittadinanza onoraria delle Città di Lecce al Prof. Garattini e al Prof. Cazzato. - facebook.com Vai su Facebook
Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, la vicesindaca Emily Clancy: “L’attaccano perché donna” - Anche a sinistra si registrano perplessità come quelle avanzate da Elisabetta Gualmini, europarlamentare dem e Andrea De Maria, deput ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Francesca Albanese non merita la cittadinanza onoraria - Francesca Albanese nella bufera per una battuta su Napoli: il Comune congela la cittadinanza onoraria, esplode la polemica politica. Lo riporta stylo24.it
Francesca Albanese e la battuta sui napoletani. 'Stop alla cittadinanza onoraria' - Fi e Fdi attaccano, la replica della relatrice Onu: 'Le mie parole manipolate'. Si legge su ansa.it