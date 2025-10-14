Cittadinanza onoraria a Francesca Albanese la vicesindaca Emily Clancy | L’attaccano perché donna

Bologna, 14 ottobre 2025 - “È probabile che l’attacco a Francesca Albanese sia molto più violento anche in quanto donna”. L’affermazione è della vicesindaca di Bologna, Emily Clancy, che ha proposto l’attribuzione della cittadinanza onoraria alla relatrice Onu per la Palestina, fatta oggetto di molte critiche per alcune affermazioni controverse e dopo l’’incidente’ andato scena a Reggio Emilia per la consegna del Tricolore da parte del sindaco. Roberto Serra Iguana Le ragioni della proposta. “Io credo che il suo lavoro istituzionalmente vada davvero sostenuto. Non la vedo come una voce isolata, ci sono tantissime voci autorevoli che parlano di come ci sia un genocidio in corso in Palestina, ormai è una tesi suffragata da molte voci autorevoli - dichiara la vicesindaca -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

