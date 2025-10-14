Mario Delpini, arcivescovo di Milano, posa la prima pietra del cantiere della San Camillo 2. A Carugate arriveranno 17 alloggi protetti per persone ancora autosufficienti, un poliambulatorio per la diagnosi precoce, un centro diurno integrato e due nuclei residenziali con quaranta posti letto (su 120 totali). "Strutture all’avanguardia che permetteranno di costruire un percorso per accompagnare malati e famiglie in tutte le fasi: assistenza, ricerca e inclusione", spiega la casa di riposo. Il grande cantiere era già partito, ma adesso c’è anche l’ufficialità. Diciotto milioni di investimento per realizzare la Cittadella dell’Alzheimer, a disposizione della città e del circondario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cittadella dell’Alzheimer. Delpini posa la prima pietra: "Un polo aperto alla città"